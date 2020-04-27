Министр здравоохранения Ставропольского края ушел в отставку

"Губернатор Владимир Владимиров принял отставку по собственной инициативе министра здравоохранения края Виктора Мажарова", — говорится в сообщении.

По данным властей, об этом глава региона объявил во время заседания краевого координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.