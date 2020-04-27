Министр здравоохранения Ставропольского края ушел в отставку

ПЯТИГОРСК, 27 апр — РИА Новости. Министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров ушел в отставку, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Губернатор Владимир Владимиров принял отставку по собственной инициативе министра здравоохранения края Виктора Мажарова", — говорится в сообщении.
По данным властей, об этом глава региона объявил во время заседания краевого координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
"Исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на первого заместителя министра здравоохранения края Юрия Литвинова", — добавляется в сообщении.