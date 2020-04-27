Песков рассказал, как Путин готовится к мероприятиям

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин серьезно готовится к каждому мероприятию, никаких суфлеров не используется, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Нет, никаких суфлеров нет и быть не может. Всегда перед крупными мероприятиями президент готовится, и очень серьёзно. И помимо того, что у него действительно очень хорошая память, он прорабатывает все свои экспертные знания по всему спектру вопросов, каждый раз обновляет тот массив информации, который у него есть в голове", - сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".
По его словам, также Путин выходит и на международные переговоры.
"Точно так же он никогда не выходит на переговоры, на совещания или ещё куда-то, не готовясь к этому мероприятию", - добавил он.