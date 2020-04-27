Страх потерять работу после пандемии

На рынке труда — уникальная ситуация. Пока одни компании терпят крах, другие — стремительно развиваются и нанимают новых сотрудников. Куда стоит пойти работать после пандемии? Можно ли сейчас начинать бизнес? Где в случае увольнения искать защиту сотрудникам с серой зарплатой? Как изменится рынок вакансий и найм в условиях посткарантинного кризиса? Как резкий переход всех офисов на удалёнку изменит рынок труда?
Вместе с практикующим карьерным консультантом, блогером Натальей Токарской и основателем сервиса по поиску работы и подбору сотрудников Superjob Алексеем Захаровым разбираемся, какие возможности нам даёт кризис и как их не упустить.
2:30 как на наших глазах пандемия меняет рынок труда
4:15 кто сейчас в группе риска и может лишиться работы
8:10 время возможностей: “кризис рождает новых миллиардеров”
9:35 есть ли смысл рассылать резюме сейчас или лучше подождать конца пандемии
11:35 как работа на удалёнке изменит рынок труда и нас
14:30 кто останется на удалёнке и после карантина
21:00 к чему готовиться, если работаешь без каких-либо гарантий и получаешь зарплату в конверте
25:00 в каких отраслях сейчас есть стабильность и рост
29:20 соглашаться ли из-за кризиса на позицию ниже
30:55 стоит ли начинать бизнес
31:50 “одна позиция — одно резюме”: работает ли это правило теперь?
33:35 советы тем, кто тревожится из-за перспективы потерять своё место
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