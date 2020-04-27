Песков рассказал о волнении за Путина, посещавшего больницу в Коммунарке

"Конечно, мы все за него волновались. Но он был в сопровождении очень опытных вирусологов. Даже несмотря на то, что главный врач Денис Проценко впоследствии всё-таки словил этот коронавирус (слава богу, он уже поправился и снова на ногах), в тот момент президент был надежно защищён от инфицирования", - заявил Песков в интервью газете "Аргументы и факты".