Песков рассказал о волнении за Путина, посещавшего больницу в Коммунарке

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о волнении за Владимира Путина во время посещения им больницы в Коммунарке.
Президент России в марте во время визита в больницу в Коммунарке, где находится карантинный центр по коронавирусу, прошел по нескольким палатам и пообщался с одним из пациентов.
"Конечно, мы все за него волновались. Но он был в сопровождении очень опытных вирусологов. Даже несмотря на то, что главный врач Денис Проценко впоследствии всё-таки словил этот коронавирус (слава богу, он уже поправился и снова на ногах), в тот момент президент был надежно защищён от инфицирования", - заявил Песков в интервью газете "Аргументы и факты".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф