В Литве число зараженных коронавирусом выросло до 1449 человек

Одна из улиц "старого города" в Вильнюсе. Архивное фото

Одна из улиц "старого города" в Вильнюсе

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Число зараженных коронавирусом в Литве увеличилось до 1449, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено 11 случаев заражения, всего выздоровели 474 человека, 41 умер.

За воскресенье в республике провели 2287 тестов на коронавирус, за все время – 106775.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 11 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.