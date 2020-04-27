В Литве число зараженных коронавирусом выросло до 1449 человек

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Литве увеличилось до 1449, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено 11 случаев заражения, всего выздоровели 474 человека, 41 умер.
За воскресенье в республике провели 2287 тестов на коронавирус, за все время – 106775.
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 11 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.