Песков назвал попытки политизировать помощь другим странам абсурдом

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Попытки политизировать помощь России другим странам в борьбе с COVID-19, связывать с "разменными" действиями - это просто чушь, полный абсурд, Россия оказала помощь тем, кто в ней нуждался, без ожиданий ответных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каких-либо ожиданий по поводу ответных действий ни у кого не было и быть не могло. Когда кто-то пытается эту тему политизировать, связывать с какими-то "разменными" действиями — это просто чушь, полный абсурд!", - заявил Песков в интервью газете "Аргументы и факты".
"В данном случае принцип "ты мне, я тебе" абсолютно неприменим ни к подходу российской стороны в целом, ни к убеждениям президента. Помощь оказывалась в первую очередь тем, кто в ней нуждался, кто находился в самой тяжелой ситуации", - сказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф