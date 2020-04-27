Песков назвал попытки политизировать помощь другим странам абсурдом

"Каких-либо ожиданий по поводу ответных действий ни у кого не было и быть не могло. Когда кто-то пытается эту тему политизировать, связывать с какими-то "разменными" действиями — это просто чушь, полный абсурд!", - заявил Песков в интервью газете "Аргументы и факты".

"В данном случае принцип "ты мне, я тебе" абсолютно неприменим ни к подходу российской стороны в целом, ни к убеждениям президента. Помощь оказывалась в первую очередь тем, кто в ней нуждался, кто находился в самой тяжелой ситуации", - сказал он.