В Ельце реконструируют мост за 400 млн рублей

ЛИПЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Строители реконструируют мост, связывающий центр города Ельца и железнодорожный вокзал, сообщил глава Липецкой области

Работы будут проведены в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы",. . Строители реконструируют мост, связывающий центр города Ельца и железнодорожный вокзал, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов Работы будут проведены в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы",.

Мост шириной почти 12 метров и длиной 235 метров был сдан в эксплуатацию в 1979 году и давно требовал ремонта. После реконструкции за счет расширения моста до 19 метров проезжая часть расширится с двух до четырех полос.

"Это долгожданный проект для ельчан. Работы уже идут. Подрядчик надёжный, строит не первый мост. Реконструкция рассчитана на два года, мы просим строителей завершить работы в следующем году к юбилею города - в сентябре Ельцу исполнится 875 лет", - сказал Артамонов.