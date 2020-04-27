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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-04-27T10:06
https://ria.ru/20200427/1570612176.html
В Ельце реконструируют мост за 400 млн рублей
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/74/1559267406_0:240:3077:1971_1036x0_80_0_0_b67d52c2a7bc8f6238f9f5261b90063b.jpg
РИА Новости

В Ельце реконструируют мост за 400 млн рублей

10:06 27.04.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЛИПЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Строители реконструируют мост, связывающий центр города Ельца и железнодорожный вокзал, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Работы будут проведены в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы",.
Мост шириной почти 12 метров и длиной 235 метров был сдан в эксплуатацию в 1979 году и давно требовал ремонта. После реконструкции за счет расширения моста до 19 метров проезжая часть расширится с двух до четырех полос.
"Это долгожданный проект для ельчан. Работы уже идут. Подрядчик надёжный, строит не первый мост. Реконструкция рассчитана на два года, мы просим строителей завершить работы в следующем году к юбилею города - в сентябре Ельцу исполнится 875 лет", - сказал Артамонов.
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Глава региона добавил, что реконструкция обойдётся в 388,8 миллиона рублей и осуществляется из бюджетов трех уровней: из федерального выделено 340 миллионов рублей, из областного – 34,3 миллиона рублей, из муниципального – 3,5 миллиона рублей.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЕлец
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