В Ельце реконструируют мост за 400 млн рублей

ЛИПЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Строители реконструируют мост, связывающий центр города Ельца и железнодорожный вокзал, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Работы будут проведены в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы",.
Работы будут проведены в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы",.
Мост шириной почти 12 метров и длиной 235 метров был сдан в эксплуатацию в 1979 году и давно требовал ремонта. После реконструкции за счет расширения моста до 19 метров проезжая часть расширится с двух до четырех полос.
"Это долгожданный проект для ельчан. Работы уже идут. Подрядчик надёжный, строит не первый мост. Реконструкция рассчитана на два года, мы просим строителей завершить работы в следующем году к юбилею города - в сентябре Ельцу исполнится 875 лет", - сказал Артамонов.
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Глава региона добавил, что реконструкция обойдётся в 388,8 миллиона рублей и осуществляется из бюджетов трех уровней: из федерального выделено 340 миллионов рублей, из областного – 34,3 миллиона рублей, из муниципального – 3,5 миллиона рублей.