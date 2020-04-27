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Фон джаз 2
Doctor Jazz Party
2020-04-27T16:17
https://ria.ru/20200427/1570612125.html
Koktebel Jazz Party даст старт онлайн-марафону в поддержку врачей
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570783_0:0:2928:1646_1036x0_80_0_0_e73ab7ff60320516f2c726709da2b808.jpg
РИА Новости

Koktebel Jazz Party даст старт онлайн-марафону в поддержку врачей

10:06 27.04.2020 (обновлено: 16:17 27.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party 30 апреля даст старт благотворительному онлайн-марафону Doctor Jazz Party, направленному на поддержку врачей, сообщили в пресс-службе МИА "Россия Сегодня".
"В Международный день джаза, объявленный ЮНЕСКО 30 апреля, музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party даст старт благотворительному онлайн-марафону Doctor Jazz Party. Он пройдет в поддержку тех, кто находится в авангарде борьбы с пандемией, – российских больниц и их сотрудников, врачей и медицинского персонала", - говорится в пресс-релизе.
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Основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев, которого цитирует пресс-релиз, отметил, что Россия солидарна со всем миром в беспрецедентном сражении с коронавирусом.
"На нашем фестивале Koktebel Jazz Party всегда звучала и звучит международно конвертируемая музыка. Все, что мы соберем в рамках нашего марафона, мы отдадим врачам, тем, кто помогает нам в эти тяжелые времена", - цитирует релиз слова Киселева.
Благотворительный онлайн-марафон, по данным пресс-службы, стартует 30 апреля в 16:00 по Москве и объединит разные локации, от импровизированных сцен до домашних студий, в единое музыкальное пространство.
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"В марафоне примут участие джазмены России и мира, полный список участников опубликован на сайте koktebel-jazz.ru. К выступлениям музыкантов добавятся и видеообращения врачей с их рабочих мест в больницах и медицинских центрах – с переднего края борьбы за жизнь и здоровье людей", - указано в пресс-релизе.
Онлайн-марафон, как добавили в пресс-службе, включит в том числе программу "Джаз со скоростью света", впервые в мире реализованную на фестивале в Коктебеле в 2006 году и ставшую неотъемлемой частью Koktebel Jazz Party.
"Основная идея программы - показать, что джаз стирает любые границы, объединяет джазменов в едином виртуальном пространстве для импровизации. В подтверждение этой музыкальной силы организаторы Doctor Jazz Party проведут традиционный джем-сейшн по видеомосту c Санкт-Петербургом", - сообщает пресс-служба.
Трансляция марафона будет вестись на сайтах и в аккаунтах социальной сети ВКонтакте флагмана медиагруппы ria.ru и фестиваля Koktebel Jazz Party, а также на сайте стопкоронавирус.рф.
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"Средства в поддержку российских больниц, а также для приобретения средств индивидуальной защиты медиков в региональных стационарах и клиниках, можно перевести при поддержке благотворительного фонда помощи взрослым "Живой", ставшего оператором марафона. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение со словом "ДЖАЗ" и указанием суммы (например, "ДЖАЗ 300") на короткий номер 3443. Прием пожертвований уже открыт. Все суммы, перечисленные в рамках марафона Doctor Jazz Party, поступят на счет фонда "Живой" для приобретения средств индивидуальной защиты врачей и медицинского персонала в российских регионах", - говорится в пресс-релизе.
Организаторами благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Информационные партнеры благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party: телеканалы "Россия 24" и "Россия-Культура", информационный канал Вести.Ru, радиостанция"Вести FM", Радио JAZZ 89.1 FM, поисковая система и интернет-портал "Яндекс", АНО "Национальные приоритеты"/сайтстопкоронавирус.рф, радио Sputnik.
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Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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