Песков назвал сделку ОПЕК+ победой стран-производителей и потребителей

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Договоренность в рамках ОПЕК+ о снижении объемов добычи нефти - это была общая победа, это в интересах всех стран - производителей и потребителей, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он рассказал, что Россия не была инициатором прекращения предыдущего соглашения ОПЕК+. По словам Пескова, тогда не удалось договориться об условиях продолжения режима сокращения добычи нефти.
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"Что произошло дальше? Даже до того, как появились отягчающие последствия пандемии, объемы потребления нефти в мире стали снижаться. Спрос на нефть, соответственно, тоже падал. И в какой-то момент, уже вследствие распространения коронавируса, этот спрос просто обвалился", - указал Песков.
Он отметил, что тогда "перестали летать самолеты, перестала на время работать крупнейшая мировая экономика - Китай, потом встали европейские, американские предприятия".
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"И последняя договоренность России с Саудовской Аравией и другими нефтедобывающими странами о новом снижении объемов добычи - это была общая победа. Потому что это в интересах всех стран - и тех, кто добывает нефть, и тех, кто её потребляет, как это ни покажется странным", - заявил Песков в интервью газете "Аргументы и факты".