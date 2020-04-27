Песков назвал сделку ОПЕК+ победой стран-производителей и потребителей

Он рассказал, что Россия не была инициатором прекращения предыдущего соглашения ОПЕК+. По словам Пескова, тогда не удалось договориться об условиях продолжения режима сокращения добычи нефти.

"Что произошло дальше? Даже до того, как появились отягчающие последствия пандемии, объемы потребления нефти в мире стали снижаться. Спрос на нефть, соответственно, тоже падал. И в какой-то момент, уже вследствие распространения коронавируса, этот спрос просто обвалился", - указал Песков.