В Армении число заразившихся COVID-19 выросло до 1808 человек

ЕРЕВАН, 27 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 62 и достигло 1808, еще один человек скончался, сообщается в понедельник на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава.
В воскресенье власти республики сообщали о 1746 подтвержденных случаях и 28 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
"В Армении подтверждены 1808 случаев коронавируса. Излечились 848 пациентов. Скончались 29 человек", - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что на лечении находится 931 пациент, проведено 18547 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф