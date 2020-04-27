В Грузии число заразившихся COVID-19 достигло 496 человек

В воскресенье сообщалось о 486 инфицированных.
"Подтвержденных случаев инфицирования – 496, среди них выздоровели - 149, смертельных случаев - шесть, в режиме карантина находятся 4833 человек, под наблюдением 571, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека ", - сообщается на сайте.
В Грузии действует режим чрезвычайного положения до 22 мая. С понедельника в стране начали снимать ряд ограничений, введенных в рамках режима ЧП.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф