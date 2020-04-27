В Грузии число заразившихся COVID-19 достигло 496 человек

"Подтвержденных случаев инфицирования – 496, среди них выздоровели - 149, смертельных случаев - шесть, в режиме карантина находятся 4833 человек, под наблюдением 571, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека ", - сообщается на сайте.