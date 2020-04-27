Песков назвал главные задачи в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сейчас важно сделать так, чтобы не рухнула система здравоохранения и при этом было спасено как можно больше жизней, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сам президент не раз говорил, что абсолютным приоритетом является человеческая жизнь. Мы с вами знаем, что коронавирусная инфекция зачастую приводит к летальному исходу, поэтому главное сейчас - сделать так, чтобы не рухнула система здравоохранения. И чтобы было спасено как можно больше жизней", - заявил Песков в интервью газете "Аргументы и факты".
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