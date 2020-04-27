Песков опроверг слухи, что Путин уехал из Ново-Огарево

"Слухов всегда огромное количество. И чаще всего они не имеют никакого отношения к реальности", - сказал он в интервью газете "Аргументы и факты", отвечая на просьбу корреспондента издания прокомментировать информацию о том, что Путин "то ли укрылся в Сибири, то ли на Валдае, то ли вообще в каком-то бункере".