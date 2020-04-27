Песков опроверг слухи, что Путин уехал из Ново-Огарево

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что глава государства Владимир Путин якобы уехал из Ново-Огарево.
"Слухов всегда огромное количество. И чаще всего они не имеют никакого отношения к реальности", - сказал он в интервью газете "Аргументы и факты", отвечая на просьбу корреспондента издания прокомментировать информацию о том, что Путин "то ли укрылся в Сибири, то ли на Валдае, то ли вообще в каком-то бункере".
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"Президент находится в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево — он там и живёт, и работает. Естественно, сегодняшняя ситуация требует очень активной — ежедневной и даже ежечасной — его вовлеченности в работу всей государственной машины. У Путина имеются все виды связи. Именно из Ново-Огарево он проводит все рабочие мероприятия, в основном в формате видеоконференций", - отметил Песков.
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