В инфекционном центре "Вороновское" лечатся более 140 пациентов

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 140 пациентов находятся на лечении в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское", из них 83 - с COVID-19, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"На 27 апреля состоит на лечении 142 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 140, подтвержденных с COVID – 83, с кислородной поддержкой – 48, на ИВЛ – один", - написал Переходов на своей странице в Facebook.
Также он добавил, что за сутки в "Вороновское" поступило 12 пациентов.
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