В Северной Осетии выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом

ПЯТИГОРСК, 27 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Северной Осетии за сутки увеличилось на 148 и достигло 549, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
По данным на воскресенье, число зараженных увеличилось на 53 и составляло 401 человек.
"По данным на 8.00 мск понедельника в Северной Осетии зарегистрировано 549 (+148 за сутки) заражения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, 20 апреля во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. СК отмечал, что митингующими публично были выдвинуты требования об отставке главы и правительства республики Северная Осетия-Алания. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД.
22 апреля, 15:48Во Владикавказе арестовали еще восьмерых участников митинга
После митинга главврач республиканской больницы Митциев заявил, что собравшиеся на митинг во Владикавказе "устроили мощный очаг разноса COVID-19". В свою очередь, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Зарема Каболова сообщила, что после несанкционированного митинга во Владикавказе возможен рост числа зараженных коронавирусной инфекцией в регионе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.