В Северной Осетии выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом

По данным на воскресенье, число зараженных увеличилось на 53 и составляло 401 человек.

"По данным на 8.00 мск понедельника в Северной Осетии зарегистрировано 549 (+148 за сутки) заражения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

После митинга главврач республиканской больницы Митциев заявил, что собравшиеся на митинг во Владикавказе "устроили мощный очаг разноса COVID-19". В свою очередь, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Северной Осетии Зарема Каболова сообщила, что после несанкционированного митинга во Владикавказе возможен рост числа зараженных коронавирусной инфекцией в регионе.