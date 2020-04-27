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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T10:01
https://ria.ru/20200427/1570611561.html
В Северной Осетии выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570569761_0:0:2936:1652_1036x0_80_0_0_6a8d9b12a03213e8a144cb6470dd0219.jpg
РИА Новости

В Северной Осетии выявили 148 новых случаев заражения коронавирусом

09:53 27.04.2020 (обновлено: 10:01 27.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи
Бригада скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бригада скорой медицинской помощи
ПЯТИГОРСК, 27 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Северной Осетии за сутки увеличилось на 148 и достигло 549, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
По данным на воскресенье, число зараженных увеличилось на 53 и составляло 401 человек.

"По данным на 8.00 мск понедельника в Северной Осетии зарегистрировано 549 (+148 за сутки) заражения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

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