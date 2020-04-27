Песков: попасть к Путину без теста на COVID-19 нельзя

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сдаёт тесты на коронавирус, минимизировал очные контакты, соблюдает дистанцию, и попасть к нему без тестов на COVID нельзя, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все санитарные нормы, конечно, соблюдаются. Что касается очных контактов, президент их действительно минимизировал, хотя они и не исключены полностью", - сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты".
Он напомнил, что с некоторыми министрами, представителями банковских структур в последние недели глава государства проводил и очные встречи.
"Дистанцию он соблюдать старается. Кроме того, к президенту, естественно, невозможно попасть без соответствующего тестирования. те, кто попадает — люди в той или иной степени проверенные".
Отвечая на вопрос, сдает ли сам Путин тесты на коронавирус, он сказал: "Разумеется".
Песков рассказал, что он сам также сдает тесты. Определенная часть сотрудников администрации президента, по его словам, тестируется несколько раз в неделю. "Поскольку мы постоянно ходим на работу. Какая-то часть работает удалённо, кто-то приезжает на работу только в случае необходимости — когда требуется, например, подготовка дистанционных мероприятий", - рассказал он.
По словам Пескова, учитывается и то, что тесты не отличаются стопроцентной точностью.
"Все возможные меры предосторожности принимаются", - подчеркнул он.
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