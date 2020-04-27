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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T10:20
https://ria.ru/20200427/1570611526.html
Песков: попасть к Путину без теста на COVID-19 нельзя
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569546692_0:401:2668:1902_1036x0_80_0_0_b07dcfa63af0cef9c4a6476084189269.jpg
РИА Новости

Песков: попасть к Путину без теста на COVID-19 нельзя

09:52 27.04.2020 (обновлено: 10:20 27.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сдаёт тесты на коронавирус, минимизировал очные контакты, соблюдает дистанцию, и попасть к нему без тестов на COVID нельзя, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все санитарные нормы, конечно, соблюдаются. Что касается очных контактов, президент их действительно минимизировал, хотя они и не исключены полностью", - сказал Песков в интервью газете "Аргументы и факты".
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Он напомнил, что с некоторыми министрами, представителями банковских структур в последние недели глава государства проводил и очные встречи.

"Дистанцию он соблюдать старается. Кроме того, к президенту, естественно, невозможно попасть без соответствующего тестирования. те, кто попадает — люди в той или иной степени проверенные".

Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Дмитрий Песков
Отвечая на вопрос, сдает ли сам Путин тесты на коронавирус, он сказал: "Разумеется".
Песков рассказал, что он сам также сдает тесты. Определенная часть сотрудников администрации президента, по его словам, тестируется несколько раз в неделю. "Поскольку мы постоянно ходим на работу. Какая-то часть работает удалённо, кто-то приезжает на работу только в случае необходимости — когда требуется, например, подготовка дистанционных мероприятий", - рассказал он.
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По словам Пескова, учитывается и то, что тесты не отличаются стопроцентной точностью.
"Все возможные меры предосторожности принимаются", - подчеркнул он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоДмитрий ПесковВладимир Путин
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