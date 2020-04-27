В Якутске вводят масочный режим

ЯКУТСК, 27 апр – РИА Новости. Исключительно масочный режим вводится в Якутске, на этот город приходятся 6 из 7 выявленных в регионе за сутки больных коронавирусом, сообщил журналистам глава региона Айсен Николаев.
Как отметил руководитель республики, с учетом ранее привезенных в Якутск больных из районов, в столице республики в инфекционных стационарах лечатся уже 59 человек с коронавирусом. По словам главы, при этом ни в магазинах, ни в автобусах люди не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.
"По предложению главного санитарного врача Якутии было принято решение, что с 28 апреля в Якутске и на тех территориях, где введен режим самоизоляции, в общественных местах будет действовать исключительно масочный режим", - сказал Николаев.
По данным оперштаба, 27 апреля в регионе подтверждено 164 случаев коронавируса, из них 18 человек выздоровело.
"Ситуация без особых изменений. За последние сутки в республике выявлено семь человек с коронавирусом. В городе Якутске шесть новых случаев коронавируса. К сожалению, есть увеличение по медикам офтальмологической больницы и ранее выявленным больным. И также один случай предположительно в Хангаласском районе", - рассказал Николаев.
Кроме того, Николаев рассказал о положительной динамике в городе Алдан. "Два дня нет ни одного нового случая коронавируса, меры карантина сыграли свою роль и ситуация сейчас под контролем", - поделился он.
Ранее сообщалось, что предварительно положительный результат показал анализ на COVID-19 у депутата регионального парламента в городе Якутске, контактировавшие с ним коллеги и члены правительства республики определены.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.