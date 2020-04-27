В Якутске вводят масочный режим

Как отметил руководитель республики, с учетом ранее привезенных в Якутск больных из районов, в столице республики в инфекционных стационарах лечатся уже 59 человек с коронавирусом. По словам главы, при этом ни в магазинах, ни в автобусах люди не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.