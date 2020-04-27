Песков: отдыхавших за границей чиновников формально не за что наказывать

"Формально их не за что наказывать. Если, конечно, вернувшись на родину, они не проявили халатность, не самоизолировались и не заразили кого-нибудь", - заявил Песков в интервью газете "Аргументы и факты" в ответ на вопрос, будут ли наказаны чиновники, которые весной отправились отдыхать за границу, несмотря на пандемию.