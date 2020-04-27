Песков: отдыхавших за границей чиновников формально не за что наказывать

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Уехавших весной на отдых за границу чиновников формально не за что наказывать, если только они не повели себя халатно по возвращении; не все они сразу отнеслись к угрозе распространения коронавируса с должной серьёзностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Формально их не за что наказывать. Если, конечно, вернувшись на родину, они не проявили халатность, не самоизолировались и не заразили кого-нибудь", - заявил Песков в интервью газете "Аргументы и факты" в ответ на вопрос, будут ли наказаны чиновники, которые весной отправились отдыхать за границу, несмотря на пандемию.
"Поэтому не думаю, что в данном случае следует демонстрировать какие-то кровожадные устремления. Дело в другом. Не все отнеслись с должной серьезностью к угрозе коронавируса. Кто-то из-за недостатка информации, кто-то, может, по каким-то другим причинам. Но так или иначе, не все сразу поверили, что опасность настолько велика", - подчеркнул представитель Кремля.
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