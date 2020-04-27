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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T11:09
https://ria.ru/20200427/1570611287.html
Песков оценил сотрудничество России и США в борьбе с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569529652_0:24:3072:1752_1036x0_80_0_0_398b87933469a27aa3646b0131bdaad3.jpg
РИА Новости

Песков оценил сотрудничество России и США в борьбе с коронавирусом

09:45 27.04.2020 (обновлено: 11:09 27.04.2020)
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© REUTERS / Stefan JeremiahРоссийский военно-транспортный самолет Ан-124 с медицинским оборудованием и защитными масками в международном аэропорту Кеннеди
Российский военно-транспортный самолет Ан-124 с медицинским оборудованием и защитными масками в международном аэропорту Кеннеди
© REUTERS / Stefan Jeremiah
Российский военно-транспортный самолет Ан-124 с медицинским оборудованием и защитными масками в международном аэропорту Кеннеди
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Кремле считают, что не стоит предаваться излишнему оптимизму относительно отношений РФ и США, обе страны взаимодействуют в экстремальных ситуациях, как и раньше, говорить о нормализации двусторонних отношений пока не приходится.
"Я бы не стал тут предаваться излишнему оптимизму. Да, мы взаимодействуем в экстремальных ситуациях. Да, мы сотрудничаем там, где это взаимовыгодно. Но и раньше в таких случаях контакты не прерывались", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью АиФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий ПесковСШАВ мире
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