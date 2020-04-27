Песков оценил сотрудничество России и США в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Кремле считают, что не стоит предаваться излишнему оптимизму относительно отношений РФ и США, обе страны взаимодействуют в экстремальных ситуациях, как и раньше, говорить о нормализации двусторонних отношений пока не приходится.
"Я бы не стал тут предаваться излишнему оптимизму. Да, мы взаимодействуем в экстремальных ситуациях. Да, мы сотрудничаем там, где это взаимовыгодно. Но и раньше в таких случаях контакты не прерывались", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью АиФ.
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