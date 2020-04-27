Суд над Овсянниковым за хулиганство в аэропорту перенесли на 22 мая

"Завьяловский районный суд Удмуртии, рассмотрев ходатайство об отложении рассмотрения дела, поступившее от Овсянникова Д.В., в отношении которого ведется производство по административному делу о мелком хулиганстве, сопряженное с неповиновением законному требованию лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка, в связи с введением специальных мер, направленных на поддержание предотвращения распространения коронавирусной инфекции и ввиду его проживания в городе Москве, принял решение об отложении рассмотрения дела на 22 мая",- пояснили РИА Новости в судебном департаменте региона.