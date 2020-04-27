Суд над Овсянниковым за хулиганство в аэропорту перенесли на 22 мая

УФА, 27 апр – РИА Новости. Суд в Удмуртии из-за мер по коронавирусу перенёс на 22 мая рассмотрение административного дела против бывшего заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова, который устроил скандал в аэропорту Ижевска, сообщили РИА Новости в управлении судебного департамента Удмуртии.
Рассмотрение дела о мелком хулиганстве над бывшим чиновником было назначено на 27 апреля.
"Завьяловский районный суд Удмуртии, рассмотрев ходатайство об отложении рассмотрения дела, поступившее от Овсянникова Д.В., в отношении которого ведется производство по административному делу о мелком хулиганстве, сопряженное с неповиновением законному требованию лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка, в связи с введением специальных мер, направленных на поддержание предотвращения распространения коронавирусной инфекции и ввиду его проживания в городе Москве, принял решение об отложении рассмотрения дела на 22 мая",- пояснили РИА Новости в судебном департаменте региона.
Овсянникова после случившего в начале апреля скандала сперва исключили из "Единой России", а затем лишили должности в правительстве.
По данным РЕН ТВ, Овсянникова просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так. Сообщалось, что чиновник, не предъявив посадочный талон, пошел к стойке регистрации для его получения, за что был задержан. Комментируя случившееся, Овсянников заявил, что в Ижевске, куда он летал навестить отца, впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт, выполнил все требования сотрудников авиационной безопасности, но "спорить с желанием оштрафовать бессмысленно".