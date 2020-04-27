В Филатовской больнице на лечении находятся более 1,1 тысячи пациентов

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 1,1 тысячи пациентов, в том числе 90 - беременные и родившие женщины, лечатся в Филатовской больнице в Москве от COVID-19, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Всего на лечении: 1607. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1597. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 1103. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 90. В ОРИТ: 161. На ИВЛ: 85", - написал Вечорко в Facebook.
Он подчеркнул, что за сутки выписан 121 пациент, поступили - 187.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф