Песков: говорить о нормализации отношений России и США пока не приходится

"Наряду со всеми позитивными оценками, которые звучали из уст президента США, все-таки давайте не забывать и его слова о том, что "он является президентом, который занимает самую жёсткую позицию в отношении России". Поэтому говорить о нормализации двусторонних отношений пока, на мой взгляд, не приходится", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью АиФ .