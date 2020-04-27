Песков: говорить о нормализации отношений России и США пока не приходится

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Кремле считают, что говорить о нормализации двусторонних отношений России и США пока не приходится, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, не стоит забывать о жесткой позиции американского лидера Дональда Трампа в отношении России.
"Наряду со всеми позитивными оценками, которые звучали из уст президента США, все-таки давайте не забывать и его слова о том, что "он является президентом, который занимает самую жёсткую позицию в отношении России". Поэтому говорить о нормализации двусторонних отношений пока, на мой взгляд, не приходится", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью АиФ.