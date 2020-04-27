Очные саммиты глав государств никуда не денутся, заявил Песков

"Несмотря на все меры по обеспечению цифровой безопасности подобных переговоров, они всё равно не смогут полностью заменить личное общение в формате один на один, когда главы государств могут обсуждать наиболее чувствительные вопросы. Так что очные саммиты никуда не денутся", - сказал Песков в интервью изданию "Аргументы и факты".