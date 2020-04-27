Очные саммиты глав государств никуда не денутся, заявил Песков

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Очные встречи глав государств никуда не денутся, но дистанционный формат саммитов приживется и после снятия всех карантинных ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Последний саммит G20 прошёл в режиме онлайн из за ситуации с распространением коронавируса.
"Несмотря на все меры по обеспечению цифровой безопасности подобных переговоров, они всё равно не смогут полностью заменить личное общение в формате один на один, когда главы государств могут обсуждать наиболее чувствительные вопросы. Так что очные саммиты никуда не денутся", - сказал Песков в интервью изданию "Аргументы и факты".
Он добавил, что с точки зрения мобильности у дистанционного формата есть и свои преимущества.
"Поэтому я думаю, что он приживется в международных делах и останется даже тогда, когда будут сняты все карантинные ограничения", - считает Песков.
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