Песков рассказал, как "затарился" масками и санитайзерами

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в интервью " АиФ ", что хотя маски ему и выдают в Кремле, его семья все же приобрела запас средств личной защиты.

По его словам, еще в самом начале развития ситуации с коронавирусом он вместе с женой купили много масок и санитайзеров в аптеках и интернет-магазинах.

"Что называется, затарились", — отметил Песков, добавив, что у него не было инсайдов о том, как будут развиваться события.

Он отметил, что следил за ситуацией в Китае Европе — на их примере было легко прогнозировать, что маски скоро потребуются всем.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано более 2,8 миллиона случаев, свыше 193 тысяч человек скончались.

В России общее число заболевших составляет 80 949 человек, всего скончались от болезни 747 человек, выздоровели более 6,7 тысячи.