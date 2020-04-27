Песков прокомментировал перенос сроков сдачи деклараций о доходах

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Решение сдвинуть сроки подачи деклараций о доходах чиновников до 1 августа принималось для того, чтобы не создавать людям дополнительные сложности в кризисной ситуации - здесь никто ничего не скрывает, все будет сдано в том объеме, который необходим по закону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию "Аргументы и факты".
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ о переносе до 1 августа сроков представления сведений о доходах для руководителей федеральных госучреждений.
"Чтобы не создавать людям дополнительные сложности в кризисной ситуации и было принято решение отодвинуть сроки декларирования. Но я вас уверяю — никто ничего не скрывает, это абсолютно беспочвенные домыслы. Всё будет сдано, и в том объеме, в котором это необходимо по закону, будет опубликовано", - сказал Песков в ответ на вопрос, каким образом коронавирус помешал чиновникам рассказать о своих доходах.
Он отметил, что речь идёт о множестве людей, которые работают в правительстве, администрации президента, в верхней и нижней палатах парламента и других ведомствах, и для того, чтобы подать декларацию им было необходимо собрать информацию, в том числе из банков. "Кто-то успел собрать, а кто-то столкнулся с проблемами — многие учреждения сейчас не работают, где-то невозможно получить справку и т. п", - пояснил пресс-секретарь российского лидера.
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