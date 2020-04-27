Песков прокомментировал перенос сроков сдачи деклараций о доходах

"Чтобы не создавать людям дополнительные сложности в кризисной ситуации и было принято решение отодвинуть сроки декларирования. Но я вас уверяю — никто ничего не скрывает, это абсолютно беспочвенные домыслы. Всё будет сдано, и в том объеме, в котором это необходимо по закону, будет опубликовано", - сказал Песков в ответ на вопрос, каким образом коронавирус помешал чиновникам рассказать о своих доходах.