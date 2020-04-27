Песков назвал самые эффективные меры борьбы с коронавирусом

"Наиболее эффективные антиэпидемиологические меры связаны с различными режимами самоизоляции. И здесь важно найти золотую середину. С одной стороны, обеспечивать приоритетную задачу сохранения человеческих жизней, с другой — не дать утонуть экономике", - сказал Песков в интервью изданию "Аргументы и факты".

По его словам, именно исходя из этих соображений президент принял решение о предоставлении дополнительных полномочий главам регионов. "Им на местах виднее, с учетом динамики заболеваемости, какие предприятия можно держать в рабочем состоянии, а какие, наоборот, нужно на время остановить", - пояснил Песков.