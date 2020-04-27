Песков ответил на критику своих слов о системе пропусков в Москве

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Московские власти пошли по пути ужесточение режима самоизоляции и введения пропусков, когда увидели, что люди отказывались оставаться дома. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Московские власти пошли по пути ужесточение режима самоизоляции и введения пропусков, когда увидели, что люди отказывались оставаться дома. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете "Аргументы и факты"

Ранее представитель Кремля говорил, что вводить пропуска в столице пришлось "из-за недисциплинированности граждан", после чего его слова подвергли критике.

"В первые дни после введения этого режима уровень самоизоляции был достаточно высоким. А потом этот уровень стал падать. В введении самоизоляции так, чтобы это было ни то ни се, нет никакого смысла", — пояснил Песков.

Он отметил, что выходя на улицу, люди подвергали опасности себя и окружающих.

"Меня можно сколько угодно критиковать, я просто называю вещи своим именами. Я убежден, что московские власти и пошли по пути ужесточения режима самоизоляции, потому что увидели — к сожалению, многие не прислушались к призывам оставаться дома", — добавил пресс-секретарь президента.

Система цифровых пропусков действует в Москве с 15 апреля. Получать пропуск можно на сайте мэрии, по телефону или СМС, указав личные данные и цель поездки. За нарушение режима самоизоляции без уважительной причины грозит штраф.