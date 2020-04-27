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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T09:34
https://ria.ru/20200427/1570610795.html
В Самаре приземлился вывозной рейс с россиянами из Таиланда
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РИА Новости

В Самаре приземлился вывозной рейс с россиянами из Таиланда

09:34 27.04.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник Роспотребназора встречает пассажиров самолета авиакомпании "Уральские авиалинии"
Сотрудник Роспотребназора встречает пассажиров самолета авиакомпании Уральские авиалинии
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник Роспотребназора встречает пассажиров самолета авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
САМАРА, 27 апр – РИА Новости. Рейс "Уральских авиалиний" из Бангкока (Таиланд) с российскими туристами на борту прибыл в Самару, следует из данных онлайн-табло аэропорта Курумоч.
Вывозной рейс вылетел из Бангкока 26 апреля, 27 апреля в 05.00 (00.00 мск) борт прибыл в Иркутск, где сошли 22 человека, в 09.00 (04.00 мск) он вылетел в Самару с остальными пассажирами.
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По данным онлайн-табло аэропорта, самолет прибыл в Самару в 10.14 по местному времени (9.14 мск) 27 апреля.
Ранее сообщалось, что на рейсе Бангкок – Иркутск – Самара смогут вернуться домой жители Сибири и Поволжья. Позже представитель Минкомсвязи РФ сообщил, что на этом рейсе смогут улететь все россияне при условии, если сойдут с самолета в Иркутске.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПоволжьеКурумоч (аэропорт)Уральские авиалинииМоскваИркутскШереметьево (аэропорт)ТаиландОбщество
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