В Самаре приземлился вывозной рейс с россиянами из Таиланда

Вывозной рейс вылетел из Бангкока 26 апреля, 27 апреля в 05.00 (00.00 мск) борт прибыл в Иркутск, где сошли 22 человека, в 09.00 (04.00 мск) он вылетел в Самару с остальными пассажирами.
По данным онлайн-табло аэропорта, самолет прибыл в Самару в 10.14 по местному времени (9.14 мск) 27 апреля.
Ранее сообщалось, что на рейсе Бангкок – Иркутск – Самара смогут вернуться домой жители Сибири и Поволжья. Позже представитель Минкомсвязи РФ сообщил, что на этом рейсе смогут улететь все россияне при условии, если сойдут с самолета в Иркутске.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.