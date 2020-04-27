В Чувашии умер восьмой пациент с коронавирусом

Ранее в Чувашии умерли семь пациентов с COVID-19, троим из них диагноз был поставлен посмертно.

"Восьмым умершим от коронавирусной инфекции стал мужчина 90 лет. С 13 апреля он находился на госпитализации в паллиативном стационаре Центральной городской больницы. У пациента имелась тяжелая сопутствующая патология: хроническая ишемия головного мозга 3-4 степени, ишемическая болезнь сердца с нарушением ритма, гипертоническая болезнь 3 стадии, осложненная хронической сердечной недостаточностью. Врачи сделали все возможное, но спасти пациента не удалось", - говорится в сообщении регионального минздрава.