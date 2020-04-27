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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T09:47
https://ria.ru/20200427/1570610744.html
В Чувашии умер восьмой пациент с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285295_0:435:2047:1586_1036x0_80_0_0_93e1a860815e18ce9c99346efa8ba17c.jpg
РИА Новости

В Чувашии умер восьмой пациент с коронавирусом

09:33 27.04.2020 (обновлено: 09:47 27.04.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник у машины скорой помощи
Медицинский работник у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник у машины скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Восьмой пациент с коронавирусом умер в Чувашии, мужчине было 90 лет, он страдал ишемией головного мозга и ишемической болезнью сердца, сообщает министерство здравоохранения республики.
Ранее в Чувашии умерли семь пациентов с COVID-19, троим из них диагноз был поставлен посмертно.
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"Восьмым умершим от коронавирусной инфекции стал мужчина 90 лет. С 13 апреля он находился на госпитализации в паллиативном стационаре Центральной городской больницы. У пациента имелась тяжелая сопутствующая патология: хроническая ишемия головного мозга 3-4 степени, ишемическая болезнь сердца с нарушением ритма, гипертоническая болезнь 3 стадии, осложненная хронической сердечной недостаточностью. Врачи сделали все возможное, но спасти пациента не удалось", - говорится в сообщении регионального минздрава.
На территории Чувашии зафиксирован 421 случай заражения коронавирусной инфекцией, 47 пациентов выздоровели и выписаны из больницы. "Ожидается предварительное подтверждение результатов анализа у 42 человек", - отмечается в сообщении.
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На 27 апреля под наблюдением врачей находится 1522 человека, из них 997 изолированы в домашних условиях, госпитализированы 472 человек, включая 18 несовершеннолетних. В обсервационном отделении "Алый парус" находится 53 человек, из них 7 несовершеннолетних. 4 человека вывезены из города Казань, они прибыли с Бали.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЧувашская Республика (Чувашия)
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