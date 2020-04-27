Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу

По его мнению, дольше это не будет продолжаться. Песков обратил внимание на то, что критическая фаза в Италии Испании продолжалась "максимум полтора месяца".

"И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче", — объяснил он.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что трудности не забудутся у тех, кто потерял близких или сам серьезно переболел, и отметил, что каждому придется работать над тем, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни. Это, по его словам, будет непростым периодом.

"Государству нужно будет помогать гражданам — и вы видите, что оно уже помогает. Очевидно, нужно будет четко контролировать, как выполняются принятые решения", — пояснил Песков.

Однако он уверен, что жизнь вернется в нормальное русло.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано более 2,8 миллиона случаев, свыше 193 тысяч человек скончались.

В России общее число заболевших составляет 80 949 человек, всего скончались от болезни 747 человек, выздоровели более 6,7 тысячи.