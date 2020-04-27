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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T10:23
https://ria.ru/20200427/1570610730.html
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/46/1562584601_0:0:2961:1666_1036x0_80_0_0_51761dec8c7c4c366183337bf192547a.jpg
РИА Новости

Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу

09:37 27.04.2020 (обновлено: 10:23 27.04.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
По его мнению, дольше это не будет продолжаться. Песков обратил внимание на то, что критическая фаза в Италии и Испании продолжалась "максимум полтора месяца".
"И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче", — объяснил он.
При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что трудности не забудутся у тех, кто потерял близких или сам серьезно переболел, и отметил, что каждому придется работать над тем, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни. Это, по его словам, будет непростым периодом.
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"Государству нужно будет помогать гражданам — и вы видите, что оно уже помогает. Очевидно, нужно будет четко контролировать, как выполняются принятые решения", — пояснил Песков.
Однако он уверен, что жизнь вернется в нормальное русло.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано более 2,8 миллиона случаев, свыше 193 тысяч человек скончались.
В России общее число заболевших составляет 80 949 человек, всего скончались от болезни 747 человек, выздоровели более 6,7 тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Кроме отвращения ничего всё это не вызывает.Живущие за счёт людей учат их жить.
27 апреля, 10:09
Олег 84
175000146
Вчера знакомый видео прислал с ПКиО Кузьминки в Москве. Народу практически как в обычный выходной. Какие то люди с повязками им замечания делали, но их откровенно игнорировали. Так что похоже дольше чем до июня терпения у людей не хватит
27 апреля, 10:01
Ярослав Погодин
1041116424
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