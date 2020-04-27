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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T09:41
https://ria.ru/20200427/1570610676.html
В Москве еще 349 пациентов вылечились от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570026564_0:0:3108:1749_1036x0_80_0_0_968e1bf961a303bd0049a7b600f85f48.jpg
РИА Новости

В Москве еще 349 пациентов вылечились от коронавируса

09:30 27.04.2020 (обновлено: 09:41 27.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Москве выздоровели еще 349 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 3524, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 349 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3524", - сообщила Ракова.
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Она добавила, что в каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями, заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.
Она отметила, что диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.
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Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
В московских больницах созданы условия для качественной диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Пациенты находятся под наблюдением мультидисциплинарных медицинских команд врачей — инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнастасия РаковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосква
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