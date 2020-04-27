Врач назвала продукты, которые укрепляют противовирусную защиту

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Облепиха, красный сладкий перец, квашеная капуста, свёкла, молочные продукты и морская рыба помогут укрепить противовирусную защиту организма в период коронавирусной инфекции, рассказала врач-диетолог эндокринологического отделения "Поликлиники номер 1" управделами президента Вера Шарошкина.

"Давайте обратим внимание на витамины и микроэлементы, которые влияют на нашу противовирусную защиту. Это витамин С - он содержится в шиповнике, облепихе, красном сладком перце, достаточно много его в квашеной капусте, в брокколи, цветной капусте, киви и цитрусовых", - сказала Шарошкина в комментарии, опубликованном в социальных сетях управделами.

Кроме того, по ее словам, эти продукты нужно включать в свой ежедневный рацион, если нет аллергии на них.

"Затем нужно обратить внимание на витамин D. Он содержится в морской рыбе, яйцах, молочных продуктах нормальной или высокой жирности", - сказала она, отметив, что в обезжиренных молочных продуктах низкое содержание витамина или же он отсутствует вовсе", - добавила она.

Также, по ее словам, витамин D можно получить за 15 минут на солнце, подставив лицо и руки на свет.

По словам врача, человеку необходим и цинк, который содержится в мясе, сыре, морепродуктах и свёкле. "Я вам советую свёклу запекать, потому что при варке часть витамином и микроэлементов будет просто теряться", - посоветовала врач.