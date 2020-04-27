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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T09:30
https://ria.ru/20200427/1570610647.html
Врач назвала продукты, которые укрепляют противовирусную защиту
https://cdn24.img.ria.ru/images/40493/29/404932996_0:203:3888:2390_1036x0_80_0_0_a112fab4baf3d61814b3c73c38ef0634.jpg
РИА Новости

Врач назвала продукты, которые укрепляют противовирусную защиту

09:30 27.04.2020
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© Flickr / arthur_chapmanОблепиха
Облепиха
© Flickr / arthur_chapman
Облепиха. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Облепиха, красный сладкий перец, квашеная капуста, свёкла, молочные продукты и морская рыба помогут укрепить противовирусную защиту организма в период коронавирусной инфекции, рассказала врач-диетолог эндокринологического отделения "Поликлиники номер 1" управделами президента Вера Шарошкина.
"Давайте обратим внимание на витамины и микроэлементы, которые влияют на нашу противовирусную защиту. Это витамин С - он содержится в шиповнике, облепихе, красном сладком перце, достаточно много его в квашеной капусте, в брокколи, цветной капусте, киви и цитрусовых", - сказала Шарошкина в комментарии, опубликованном в социальных сетях управделами.
Кроме того, по ее словам, эти продукты нужно включать в свой ежедневный рацион, если нет аллергии на них.
"Затем нужно обратить внимание на витамин D. Он содержится в морской рыбе, яйцах, молочных продуктах нормальной или высокой жирности", - сказала она, отметив, что в обезжиренных молочных продуктах низкое содержание витамина или же он отсутствует вовсе", - добавила она.
Также, по ее словам, витамин D можно получить за 15 минут на солнце, подставив лицо и руки на свет.
По словам врача, человеку необходим и цинк, который содержится в мясе, сыре, морепродуктах и свёкле. "Я вам советую свёклу запекать, потому что при варке часть витамином и микроэлементов будет просто теряться", - посоветовала врач.
Она также рекомендовала в свой недельный рацион включить 30 наименований овощей, фруктов, злаков и зелени.
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