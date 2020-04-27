В России провели более трех миллионов тестов на коронавирус

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 3 миллионов тестов на выявление коронавируса проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 183 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 3 миллионов тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 183 тысячи человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в России провели 139 тысяч тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф