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2020-04-27T09:27
https://ria.ru/20200427/1570610486.html
Ъ: Минкомсвязь согласилась отложить введение части норм "закона Яровой"
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РИА Новости

Ъ: Минкомсвязь согласилась отложить введение части норм "закона Яровой"

09:27 27.04.2020
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© Fotolia / WavebreakmediaMicroСерверная комната
Серверная комната
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
Серверная комната. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Минкомсвязь РФ направила в правительство предложения по мерам поддержки отраслей IT и связи, ведомство согласилось на просьбы операторов связи отсрочить вступление в силу наиболее затратных для них норм "закона Яровой", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо Минкомсвязи в кабмин, подлинность которого подтвердили в министерстве.
Пакет антитеррористических законов (так называемый "пакет Яровой"), в том числе, обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей. С 1 июля 2018 года операторы обязаны хранить голосовой трафик и текстовые сообщения в течение 6 месяцев, с 1 октября - интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, а далее в течение 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно. Это требует от операторов существенных затрат на закупку оборудования. Так, МТС оценивал их в 50 миллиардов рублей за пять лет, "Вымпелком" - в 45 миллиардов, "Мегафон" - в 40 миллиардов рублей.
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Минкомсвязь предлагает отложить на год ежегодное увеличение емкости хранилищ на 15% (операторы хотели отсрочку на два года, отмечает газета). Также предлагается исключить из расчета емкости видеотрафик, потребление которого выросло в связи с пандемией коронавируса.
Кроме того, по данным издания, операторам связи могут предоставить арендные каникулы для объектов государственной и муниципальной собственности, а также дать отсрочку по налогам и сборам до конца текущего года в случае модернизации и расширения сетей. Для IT-отрасли Минкомсвязь предлагает до конца 2020 года отменить уплату страховых взносов на фонд оплаты труда, отсрочить уплату НДФЛ, а также обнулить ставку НДС на услуги онлайн-образования, телемедицины и сервисов доставки продуктов.
Также министерство предлагает запустить льготное кредитование IT-компаний и производств, внедряющих российские программные решения, выдавать гранты институтам развития разработчиков и субсидировать спрос на их продукцию.
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Как отмечает издание, Минкомсвязь ранее обсуждала эти меры поддержки отрасли с участниками рынка. Однако предложение компаний до конца текущего года наделить работодателя правом снижать зарплату сотрудникам в пределах 20% либо отправлять их в вынужденный отпуск со снижением зарплаты на 50% не вошло в перечень мер, направленных министерством в правительство.
При этом в пояснительной записке к мерам поддержки телеком- и IT-отрасли говорится, что без поддержки российский рынок программного обеспечения может сократиться на 30%, что приведет к снижению выручки IT-компаний в 2020 году до 700–800 миллиардов рублей с 1,2 триллиона рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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