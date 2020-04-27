В Ульяновской области из-за пала травы сгорели шесть нежилых домов

"Из-за сильного ветра произошел переход огня на шесть нежилых заброшенных домов и одно хозяйственное строение. Общая площадь горящей травы составила два гектара", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в 2.30 мск пожар удалось полностью ликвидировать. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. К тушению возгорания привлекались 14 человек и семь единиц техники.