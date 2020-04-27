В Ульяновской области из-за пала травы сгорели шесть нежилых домов

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Шесть нежилых домов и одно хозяйственное строение сгорели в селе Стрельниково Инзенского района в Ульяновской области из-за пала сухой травы на площади два гектара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Из-за сильного ветра произошел переход огня на шесть нежилых заброшенных домов и одно хозяйственное строение. Общая площадь горящей травы составила два гектара", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 2.30 мск пожар удалось полностью ликвидировать. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. К тушению возгорания привлекались 14 человек и семь единиц техники.
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