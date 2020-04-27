Цена на нефть марки WTI упала до 15,04 доллара за баррель

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Цены на нефть падают на опасениях переполнения мировых нефтехранилищ, WTI дешевеет более чем на 11%, свидетельствуют данные торгов.

В этих условиях страны ОПЕК+ заключили новое соглашение, по которому добыча нефти в мае и июне должна уменьшиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а в 2021 году и вплоть до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона.