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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-27T10:10
https://ria.ru/20200427/1570610353.html
Цена на нефть марки WTI упала до 15,04 доллара за баррель
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570393204_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_93718982af228d9e062425a8316f2dda.jpg
РИА Новости

Цена на нефть марки WTI упала до 15,04 доллара за баррель

09:21 27.04.2020 (обновлено: 10:10 27.04.2020)
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© AP Photo / Sue OgrockiНефтяной станок-качалка в США
Нефтяной станок-качалка в США
© AP Photo / Sue Ogrocki
Нефтяной станок-качалка в США. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Цены на нефть падают на опасениях переполнения мировых нефтехранилищ, WTI дешевеет более чем на 11%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08:46 мск стоимость июньских фьючерсов на WTI уменьшалась на 11,28%, до 15,04 доллара, Brent — на 1,96%, до 21,02 доллара. При этом несколькими часами ранее цена Brent с поставкой в июле поднималась выше 25 долларов, однако позже опустилась на 3,79% — до 23,87 доллара.
Нефтяной станок-качалка на фоне долларовых банкнот
21 апреля, 12:35
Кто уронил нефть: почему цены опустились ниже нуля
Цены на нефть резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+, ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров. В итоге нефтяные котировки упали более чем в два раза.
В этих условиях страны ОПЕК+ заключили новое соглашение, по которому добыча нефти в мае и июне должна уменьшиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, во втором полугодии — на 7,7 миллиона, а в 2021 году и вплоть до конца апреля 2022-го — на 5,8 миллиона.
Однако мировые нефтехранилища быстро заполняются, инвесторы опасаются, что сокращение добычи на этом фоне может оказаться недостаточным. На прошлой неделе Минэнерго США сообщило о росте запасов до 518,6 миллиона баррелей. Как пишет агентство Рейтер, это близко к историческому рекорду в 535 миллионов баррелей, установленному в 2017 году.
Министр энергетики России Александр Новак
26 апреля, 15:22Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМинэнерго СШАWTI (нефть)BrentЭкономика
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