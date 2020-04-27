В центре Ростова-на-Дону ликвидировали открытое горение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение в неэксплуатируемом здании в центре Ростова-на-Дону, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.
Пожар на улице Шаумяна, 108 произошел около 5.00 мск понедельника. Загорелось двухэтажное неэксплуатируемое здание в районе плотной застройки. Пожару был присвоен 3 ранг. Около 7.00 огонь удалось локализовать на 300 квадратных метрах.
"В 8.46 ликвидация открытого горения. Никто не пострадал", - сказал он.