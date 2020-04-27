В Хабаровском крае уже пятьдесят человек вылечились от COVID-19

Он отметил, что на лечении находится 351 пациент. Под наблюдением – 700 человек, в том числе 113 человек, которых вывезли в воскресенье отдельным рейсом из Таиланда. Из 95 россиян, привезенных в Хабаровск из Сеула 12 апреля и помещенных в обсерватор, несколько человек с признаками заболевания были переведены в инфекционный госпиталь, остальные с неподтвержденным диагнозом отпущены по домам.