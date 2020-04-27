В Хабаровском крае уже пятьдесят человек вылечились от COVID-19

ХАБАРОВСК, 27 апр – РИА Новости. Пятьдесят заболевших коронавирусом жителей Хабаровского края вылечились, еще более 20 готовятся к выписке, сообщает краевое правительство в понедельник.
"Сейчас нарастающим итогом у нас зафиксировано 406 случаев заболевания. За сутки появились 27 новых пациентов, но есть и новые выздоровевшие. Так, с начала подъема заболеваемости излечились уже 50 пациентов. Еще 22 человека готовятся к выписке", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения края Александра Витько.
Он отметил, что на лечении находится 351 пациент. Под наблюдением – 700 человек, в том числе 113 человек, которых вывезли в воскресенье отдельным рейсом из Таиланда. Из 95 россиян, привезенных в Хабаровск из Сеула 12 апреля и помещенных в обсерватор, несколько человек с признаками заболевания были переведены в инфекционный госпиталь, остальные с неподтвержденным диагнозом отпущены по домам.
Сообщается также, что в регионе продолжается активное тестирование на инфекцию. С начала пандемии в крае уже выполнено свыше 26 тысяч тестов.
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