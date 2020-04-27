Врач составила меню для идеальной работы кишечника

Врач посоветовала начинать утро со стакана воды. Однако в воду не нужно добавлять лимон из-за его агрессивности для слизистой и мед.
На завтрак она посоветовала употреблять белки (подойдут творог или вареные яйца) или медленные углеводы (каши), а также обязательно включить овощи.
Обед, по ее словам, должен быть "самым массивным приемом пищи": он должен содержать белок в виде мяса или рыбы и медленные углеводы. Также стоит добавить нежирный суп и салат из свежих овощей.
Перекусывать, по мнению врача, нужно фруктами: например, запеченным яблоком, салатом из фруктов с йогуртом или кефиром с сухофруктами. Ужинать, по ее мнению, стоит без сложных гарниров, а в основе этого приема пищи также должен лежать белок и овощи, например куриное филе, цветная капуста или овощное рагу. На ночь она предложила выпить стакан свежего кефира или йогурта.
Овощи она посоветовала подвергать термической обработке. Кроме того, по возможности стоит включить в рацион натуральные пробиотики: квашеную капусту, соленые огурцы, йогурт, кефир или ряженку, чайный гриб.
Если диета не помогает при проблемах с кишечником, то Смирнова посоветовала пройти обследование у специалиста.
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