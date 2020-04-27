В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за минувшие сутки

ЛУГАНСК, 27 апр - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 25 апреля украинские силовики три раза нарушили режим тишины.
"За 26 апреля со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения