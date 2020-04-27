Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-27T09:12
https://ria.ru/20200427/1570609986.html
В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за минувшие сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3045:1713_1036x0_80_0_0_083ef85720d7ae42d83e4fe003639f97.jpg
РИА Новости

В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за минувшие сутки

09:12 27.04.2020
3589
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный . Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 апр - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 25 апреля украинские силовики три раза нарушили режим тишины.
"За 26 апреля со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
722000
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал решение Грузии об отзыве посла
Волонтер раздает многоразовые маски на улице в Екатеринбурге
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:03В Швейцарии за сутки выявили 81 новый случай заражения коронавирусом
14:03Академик РАН рассказал о новых схемах лечения COVID-19
14:02Коронавирус мутирует, заявил ученый
14:01Голикова: средства на улучшение жилищных условий выделили 221 ветерану
14:00В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 928
13:58В Испании число заразившихся коронавирусом за сутки превысило тысячу
13:57Неверов попросил Минздрав решить проблему с продажей гигиенических масок
13:56Следствие обвинило в педофилии еще одного священника в Оренбуржье
13:56Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ в августе
13:54Мишустин отметил важность мер поддержки ветеранов
13:52На Колыму доставили более двух миллионов медицинских масок из Китая
13:52Выпавшие на юге России осадки могут снизить риск засухи в регионе
13:51Россия выходит на плато по COVID-19, считает эксперт
13:50Официальный курс доллара упал ниже 74 рублей
13:44В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 16361
13:43Астрономы раскрыли загадки атмосферы Юпитера
13:43Почти 70 тысяч ветеранов получили льготные лекарства, сообщила Голикова
13:43Москва и Вашингтон продолжат контакты по стратегической стабильности
13:42Лукашенко уверен, что Белоруссия с божьей помощью победит COVID-19
13:41В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 14,8 тысячи
Лента новостейМолния