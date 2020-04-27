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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T09:13
https://ria.ru/20200427/1570609947.html
В Челябинской области выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570898_0:0:3457:1946_1036x0_80_0_0_05a7706574252a38d913dded4a9066c7.jpg
РИА Новости

В Челябинской области выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом

09:11 27.04.2020 (обновлено: 09:13 27.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Более 40 новых случаев подтверждено в Челябинской области за сутки, из них 16 случаев - в Златоусте, где в местной больнице был выявлен очаг инфекции, всего в регионе 413 заболевших, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
Как сообщалось, на утро 26 апреля в регионе были подтверждены 368 случаев заболевания COVID-19, в том числе 37 человек по Златоусту (это пациенты, сотрудник медучреждения, контактные с заболевшими). На прошлой неделе в горбольнице №1 Златоуста коронавирус был выявлен у 44 человек, среди которых врачи и пациенты. В пятницу губернатор региона Алексей Текслер сказал, что общее число заболевших в Златоусте увеличилось до 82. Массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в медицинской помощи, сейчас больничный корпус, ставший очагом инфекции, закрыт на карантин.
"На утро 27 апреля в регионе подтверждены 413 случаев заболевания COVID-19 (плюс 45 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Среди новых подтверждений - 16 человек по Златоусту. Из подтверждённых пациентов 47 выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.
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15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
С начала пандемии в регионе умерло 3 человека (причина смерти пациентов – онкологическое заболевание, сопутствующим стал COVID-19), уточняется в сообщении.
В области госпитализирован 361 человек, граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение, добавляется в сообщении.
Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на "горячую линию", поясняет минздрав.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей ТекслерФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЗлатоустЧелябинская областьПроисшествия
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