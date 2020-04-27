В Челябинской области выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом

"На утро 27 апреля в регионе подтверждены 413 случаев заболевания COVID-19 (плюс 45 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Среди новых подтверждений - 16 человек по Златоусту. Из подтверждённых пациентов 47 выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.