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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T09:10
https://ria.ru/20200427/1570609902.html
В Таиланде выявили девять новых случаев заражения COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569809875_0:0:2746:1545_1036x0_80_0_0_26a277e628578381a35cd26308493884.jpg
РИА Новости

В Таиланде выявили девять новых случаев заражения COVID-19

09:10 27.04.2020
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© REUTERS / Soe Zeya TunМедики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Бангкоке
Медики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Бангкоке
© REUTERS / Soe Zeya Tun
Медики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Бангкоке
БАНГКОК, 27 апр - РИА Новости. В Таиланде в понедельник зарегистрировано всего 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это наименьшее в этом месяце количество заражений, и еще одна смерть от COVID-19, заявил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня в нашей стране зарегистрировано 9 новых заражений, это наименьшее количество в этом месяце. Также зарегистрирована одна смерть от коронавирусной инфекции", - сказал он на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке.
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"Скончавшаяся пациентка – гражданка Таиланда в возрасте 64 лет, страдавшая несколькими хроническими заболеваниями. В семье умершей пять человек заразились коронавирусной инфекцией", - сообщил Висануйотхин.
"Общее количество заболевших с начала эпидемии в нашей стране теперь составляет 2931 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции - 52 человека, полностью выздоровевших – 2609 человека, в больницах остаются 270 человек", - добавил он.
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Наибольшее количество случаев заражения по-прежнему отмечается на острове Пхукет и в Бангкоке, сказал Висануйотхин.
Пресс-секретарь также сообщил, что Центр по борьбе с эпидемией рекомендовал в понедельник кабинету министров рассмотреть вопрос о продлении ограничительных мер, действующих в стране до 30 апреля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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