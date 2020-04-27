В Таиланде выявили девять новых случаев заражения COVID-19

Медики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Бангкоке

Медики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Бангкоке

БАНГКОК, 27 апр - РИА Новости. В Таиланде в понедельник зарегистрировано всего 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, это наименьшее в этом месяце количество заражений, и еще одна смерть от COVID-19, заявил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

"Сегодня в нашей стране зарегистрировано 9 новых заражений, это наименьшее количество в этом месяце. Также зарегистрирована одна смерть от коронавирусной инфекции", - сказал он на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке

"Скончавшаяся пациентка – гражданка Таиланда в возрасте 64 лет, страдавшая несколькими хроническими заболеваниями. В семье умершей пять человек заразились коронавирусной инфекцией", - сообщил Висануйотхин.

"Общее количество заболевших с начала эпидемии в нашей стране теперь составляет 2931 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции - 52 человека, полностью выздоровевших – 2609 человека, в больницах остаются 270 человек", - добавил он.

Наибольшее количество случаев заражения по-прежнему отмечается на острове Пхукет и в Бангкоке, сказал Висануйотхин.

Пресс-секретарь также сообщил, что Центр по борьбе с эпидемией рекомендовал в понедельник кабинету министров рассмотреть вопрос о продлении ограничительных мер, действующих в стране до 30 апреля.