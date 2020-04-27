В Болгарии число заразившихся коронавирусом выросло до 1348 человек

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Почти 1350 человек заразились коронавирусной инфекцией в Болгарии, умерли свыше 55, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, по состоянию на 27 апреля было выявлено 48 новых случаев заболевания, общее число заразившихся составляет 1348 человек. Сообщается, что 56 пациентов с COVID-19 скончались, выздоровели 206 человек.
Министерство здравоохранения отмечает, что 147 заразившихся – медработники.
Парламент Болгарии 13 марта одобрил инициативу правительства о введении ЧП сроком на один месяц в связи с COVID-19, затем режим был продлен до 13 мая. С 17 апреля въезд и выезд из Софии был закрыт, 21 апреля ограничения были ослаблены: покидать и приезжать в столицу можно по работе на личном транспорте, заполнив специальную декларацию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
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