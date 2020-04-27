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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T09:06
https://ria.ru/20200427/1570609682.html
В Эквадоре начнут поэтапное ослабление мер, введенных из-за COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/27407/99/274079969_0:152:3017:1849_1036x0_80_0_0_2583e291c96af8ef76e1e283d931adce.jpg
РИА Новости

В Эквадоре начнут поэтапное ослабление мер, введенных из-за COVID-19

09:06 27.04.2020
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© РИА Новости / Эдуард Песов / Перейти в фотобанкКито
Кито
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Кито. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено заявил о начале поэтапного ослабления ограничений, введенных в стране из-за вспышки коронавируса, с 4 мая, говорится в коммюнике, опубликованном на сайте правительства.
Согласно заявлению, для ослабления ограничений власти Эквадора вводят в стране механизм "светофора", который будет определять, какие ограничения будут применяться в том или ином регионе стране, в зависимости от оценки местных властей. Согласно данной схеме, районам будут присваиваться цвета - красный, желтый и зеленый, в зависимости от ситуации с COVID-19. При классификации будет учитываться количество зараженных, возможности по проведению тестирования населения, инфраструктура системы здравоохранения, а также сотрудничество и дисциплинированность граждан.
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Как сообщается, в городах, классифицированных красным цветом, будут сохранены те же меры, которые действуют в настоящее время - полная приостановка общественной и частной деятельности (за исключением основных секторов) и комендантский част с 14.00 до 05.00 утра следующего дня. Однако с 4 мая будут введены послабления для компаний, осуществляющих доставку на дом. Также частично будет разрешена работа такси.
В населенных пунктах, отмеченных желтым цветом, начнут работать государственные и частные учреждения, однако к работе будут допущены максимум 50% от общего числа сотрудников. Удаленная работа остается приоритетом. Частично начнет функционировать общественный транспорт, передвижения на личном транспорте станут доступны два раза в неделю. При этом в данных регионах сохранится комендантский час, но действовать он будет с 18.00 до 5.00 следующего дня.
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Максимальные послабления будут разрешены для городов, отнесенных к "зеленому" списку, где предприятиям и компаниям разрешат работать на 70%, частично будет восстановлена торговля и возобновлен городской и междугородний транспорт. Комендантский час будет действовать с 21.00 по 5.00 следующего дня.
Президент Эквадора отметил, что чрезвычайная ситуация в стране не закончилась. В связи с чем останутся в силе следующие меры: изоляция людей старше 60 лет, закрытие границ, запрет на передвижение транспорта между провинциями, полный запрет на массовые мероприятия. Также в стране сохраняется дистанционное обучение.
По последним данным, в стране насчитывается 22 719 случаев заражения коронавирусом, 576 человек скончались.
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