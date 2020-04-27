В Эквадоре начнут поэтапное ослабление мер, введенных из-за COVID-19

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент Президент Эквадора Ленин Морено заявил о начале поэтапного ослабления ограничений, введенных в стране из-за вспышки коронавируса, с 4 мая, говорится в коммюнике, опубликованном на сайте правительства.

Согласно заявлению, для ослабления ограничений власти Эквадора вводят в стране механизм "светофора", который будет определять, какие ограничения будут применяться в том или ином регионе стране, в зависимости от оценки местных властей. Согласно данной схеме, районам будут присваиваться цвета - красный, желтый и зеленый, в зависимости от ситуации с COVID-19. При классификации будет учитываться количество зараженных, возможности по проведению тестирования населения, инфраструктура системы здравоохранения, а также сотрудничество и дисциплинированность граждан.

Как сообщается, в городах, классифицированных красным цветом, будут сохранены те же меры, которые действуют в настоящее время - полная приостановка общественной и частной деятельности (за исключением основных секторов) и комендантский част с 14.00 до 05.00 утра следующего дня. Однако с 4 мая будут введены послабления для компаний, осуществляющих доставку на дом. Также частично будет разрешена работа такси.

В населенных пунктах, отмеченных желтым цветом, начнут работать государственные и частные учреждения, однако к работе будут допущены максимум 50% от общего числа сотрудников. Удаленная работа остается приоритетом. Частично начнет функционировать общественный транспорт, передвижения на личном транспорте станут доступны два раза в неделю. При этом в данных регионах сохранится комендантский час, но действовать он будет с 18.00 до 5.00 следующего дня.

Максимальные послабления будут разрешены для городов, отнесенных к "зеленому" списку, где предприятиям и компаниям разрешат работать на 70%, частично будет восстановлена торговля и возобновлен городской и междугородний транспорт. Комендантский час будет действовать с 21.00 по 5.00 следующего дня.

Президент Эквадора отметил, что чрезвычайная ситуация в стране не закончилась. В связи с чем останутся в силе следующие меры: изоляция людей старше 60 лет, закрытие границ, запрет на передвижение транспорта между провинциями, полный запрет на массовые мероприятия. Также в стране сохраняется дистанционное обучение.

По последним данным, в стране насчитывается 22 719 случаев заражения коронавирусом, 576 человек скончались.