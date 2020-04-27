Кличко прокомментировал инцидент с заместителем

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что принял решение относительно своего заместителя Владимира Слончака, которого в воскресенье задержали патрульные полицейские.
Ранее портал "Киев оперативный" в фейсбуке сообщил, что в Киеве задержали Слончака, он якобы напал на патрульных после того, как они остановили машину, в которой он ехал. По данным СМИ, одному полицейскому вызвали скорую и госпитализировали с травмой.
"Решение в отношении заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально", — написал Кличко в своем Telegram-канале.
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