Кличко прокомментировал инцидент с заместителем

Без дефицита продуктов, но с увольнениями: как живет Киев на карантине

Без дефицита продуктов, но с увольнениями: как живет Киев на карантине

"Решение в отношении заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально", — написал Кличко в своем Telegram-канале.