Более 80 россиян вернутся из Афин в Москву вывозным рейсом

АФИНЫ, 27 апр – РИА Новости. Более 80 россиян вывозным рейсом Эгейских авиалиний (Aegean) вернутся в понедельник в Более 80 россиян вывозным рейсом Эгейских авиалиний (Aegean) вернутся в понедельник в Москву из Греции

Регистрация на рейс в международном аэропорту Элефтериоса Венизелоса началась в 7 часов утра (время совпадает с мск). Вылет запланирован на 9 утра. Прилёт в аэропорт " Шереметьево " ожидается в 12.40. Обратным рейсом самолет доставит часть греков из России, которые хотят вернуться.

В аэропорту находится группа сотрудников посольства, помогающих россиянам. В списке более 80 человек из разных регионов России: Москва и Московская область , Санкт-Петербург, Калининград , Белгород, Воронеж, Калуга , другие города. За своими жителями местные власти пришлют транспорт.

Россияне в беседе с корреспондентом РИА Новости благодарили сотрудников посольства России за помощь. "Нас разместили в квартирах, помогли добраться в Афины", - сообщили они.

Некоторых вывозили с островов, транспортное сообщение с которыми прервано.

"Греческим властям мы глубоко благодарны, вместе мы трое суток решали все вопросы на самом высоком уровне, очень оперативно. Решали все - и МИД, и министерство защиты граждан, и министерство внутренних дел, и портовые службы… Помогали все", - отметили сотрудники российского посольства.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.