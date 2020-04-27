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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T08:50
https://ria.ru/20200427/1570609209.html
Ульяновские власти рассказали о четвертом умершем пациенте с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570208375_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_217d5f8dfa5ccc8ce31b215d1257e085.jpg
РИА Новости

Ульяновские власти рассказали о четвертом умершем пациенте с COVID-19

08:50 27.04.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработник в защитном костюме
Медработник в защитном костюме
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медработник в защитном костюме. Архивное фото
САМАРА, 27 апр – РИА Новости. Мужчина старше 50 лет с коронавирусом скончался в Ульяновской области, у него были хронические заболевания и ожирение, это четвертый случай смерти пациента с COVID-19 в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе облминздрава.
Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что число скончавшихся пациентов с коронавирусом в регионе возросло до четырех человек.
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"Диагноз подтвердился у жителя Карсунского района, умершего 13 апреля… Состояние мужчины старше 50 лет осложнилось болезнями сердечно-сосудистой системы, ожирением, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями", - сказала собеседница агентства.
По данным минздрава, 3 апреля у мужчины появились симптомы ОРВИ, фельдшером ФАПа было назначено лечение, сделан тест на COVID-19, который показал положительный результат. Двенадцатого апреля самочувствие больного ухудшилось, на следующий день бригадой скорой помощи больной был доставлен в больницу.
"Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь пациента не удалось. По факту смерти был проведен повторный анализ, также подтвердивший наличие заболевания", - уточнила представитель пресс-службы.
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Она добавила, что все, кто контактировал с пациентом, установлены, находятся под наблюдением врачей.
Всего в Ульяновской области подтвержден 331 случай заболевания коронавирусом, 15 человек выздоровели, четверо скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоУльяновская область
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