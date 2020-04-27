Ульяновские власти рассказали о четвертом умершем пациенте с COVID-19

САМАРА, 27 апр – РИА Новости. Мужчина старше 50 лет с коронавирусом скончался в Мужчина старше 50 лет с коронавирусом скончался в Ульяновской области , у него были хронические заболевания и ожирение, это четвертый случай смерти пациента с COVID-19 в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе облминздрава.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что число скончавшихся пациентов с коронавирусом в регионе возросло до четырех человек.

"Диагноз подтвердился у жителя Карсунского района , умершего 13 апреля… Состояние мужчины старше 50 лет осложнилось болезнями сердечно-сосудистой системы, ожирением, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями", - сказала собеседница агентства.

По данным минздрава, 3 апреля у мужчины появились симптомы ОРВИ, фельдшером ФАПа было назначено лечение, сделан тест на COVID-19, который показал положительный результат. Двенадцатого апреля самочувствие больного ухудшилось, на следующий день бригадой скорой помощи больной был доставлен в больницу.

"Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь пациента не удалось. По факту смерти был проведен повторный анализ, также подтвердивший наличие заболевания", - уточнила представитель пресс-службы.

Она добавила, что все, кто контактировал с пациентом, установлены, находятся под наблюдением врачей.

Всего в Ульяновской области подтвержден 331 случай заболевания коронавирусом, 15 человек выздоровели, четверо скончались.