Россияне в понедельник вернуться на родину из Индии, Армении и Таиланда

Запланированы рейсы "Уральских авиалиний" из Бангкока в Иркутск и Самару, из индийского штата Гоа в Уфу и Нижний Новгород. "Аврора" вывезет россиян из Бангкока в Южно-Сахалинск. S7, как ранее сообщал российский Минтранс, уже начала перелет по маршруту Камрань-Новосибирск-Иркутск. "Аэрофлот" запланировал рейс из Еревана (Армения) в Санкт-Петербург и Москву.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф