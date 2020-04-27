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2020-04-27T08:41
https://ria.ru/20200427/1570608966.html
Врач оценил состояние пострадавших при жесткой посадке Ми-26 на Ямале
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РИА Новости

Врач оценил состояние пострадавших при жесткой посадке Ми-26 на Ямале

08:41 27.04.2020
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© РИА Новости / МЧС РоссииНа месте жесткой посадки вертолета Ми-26 в ЯНАО
На месте жесткой посадки вертолета Ми-26 в ЯНАО
© РИА Новости / МЧС России
На месте жесткой посадки вертолета Ми-26 в ЯНАО
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 апр - РИА Новости. Состояние пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе остается стабильным, без ухудшений, сообщила РИА Новости в понедельник главный врач городской больницы Нового Уренгоя Ирина Груздева.
Согласно данным Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, утром в субботу у вертолета Ми-26 при заходе на вынужденную посадку на площадку Русского газопромыслового месторождения в Тазовском районе ЯНАО произошла вибрация правого двигателя, воздушное судно не долетело до площадки 20 метров, коснулось снега хвостом и завалилось на правый борт. Следователи организовали проверку.
Кадры жесткой посадки Ми-26 на Ямале
25 апреля, 12:11
Момент жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале попал на видео
По информации ведомства, на борту вертолета, который направлялся из Нового Уренгоя на Ванкорское месторождение в Красноярском крае, находились восемь человек, среди них - четыре члена экипажа. В следственном управлении предварительно отмечали, что пострадали шесть человек. Источник в экстренных службах сообщал, что госпитализация понадобилась четырем пострадавшим, остальных отправили на амбулаторное лечение.
"Состояние стабильное, без ухудшений, сегодня проведем контрольные исследования. Состояние у двух - средней степени тяжести, еще у двух - удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.
Свою проверку в связи с инцидентом проводит также Уральская транспортная прокуратура. Ведомство уточняло, что вертолет принадлежит авиакомпании "Абакан Эир", воздушное судно частично разрушено. Надзорный орган проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.
На месте жесткой посадки вертолета Ми-26 в ЯНАО
25 апреля, 12:33
Аварии вертолетов Ми-26 в мире в 2006-2020 годах
301602
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Ми-26Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайНовый УренгойТазовский районПроисшествия
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