Врач оценил состояние пострадавших при жесткой посадке Ми-26 на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 апр - РИА Новости. Состояние пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе остается стабильным, без ухудшений, сообщила РИА Новости в понедельник главный врач городской больницы Нового Уренгоя Ирина Груздева.
Согласно данным Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, утром в субботу у вертолета Ми-26 при заходе на вынужденную посадку на площадку Русского газопромыслового месторождения в Тазовском районе ЯНАО произошла вибрация правого двигателя, воздушное судно не долетело до площадки 20 метров, коснулось снега хвостом и завалилось на правый борт. Следователи организовали проверку.
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По информации ведомства, на борту вертолета, который направлялся из Нового Уренгоя на Ванкорское месторождение в Красноярском крае, находились восемь человек, среди них - четыре члена экипажа. В следственном управлении предварительно отмечали, что пострадали шесть человек. Источник в экстренных службах сообщал, что госпитализация понадобилась четырем пострадавшим, остальных отправили на амбулаторное лечение.
"Состояние стабильное, без ухудшений, сегодня проведем контрольные исследования. Состояние у двух - средней степени тяжести, еще у двух - удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.
Свою проверку в связи с инцидентом проводит также Уральская транспортная прокуратура. Ведомство уточняло, что вертолет принадлежит авиакомпании "Абакан Эир", воздушное судно частично разрушено. Надзорный орган проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.
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