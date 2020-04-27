В Находку, где сотрудники скорой заболели COVID-19, прибыли 29 медиков

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Почти 30 медиков из разных городов Приморья помогут скорой в Находке, где часть сотрудников заразилась COVID-19, уже прибыли 29 врачей, фельдшеров, медсестер, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы администрации Находкинского городского округа Константин Шевкин.

Ранее сообщалось, что у 22 сотрудников скорой помощи в Находке был подтвержден коронавирус.

"в находку уже прибыли 29 врачей, медсестер и фельдшеров. сегодня ожидается еще девять специалистов, в общей сложности 38 человек будут работать на станции скорой помощи", - сообщил шевкин агентству.

Он добавил, что медики приехали практически со всех городов Приморья - Арсеньева, Артема, Уссурийска, Владивостока, а также Черниговки, Славянки.

"Сейчас потребность бригад скорой закрыта полностью, с запасом", - сообщил собеседник агентства. По его словам, администрация города также набрала 30 водителей для станции скорой помощи, но набор продолжается, чтобы "был постоянный резерв".

Представитель минздрава региона сообщил РИА Новости, что на станции скорой помощи в городе Находка "сформировано 7 бригад скорой взамен выбывших, восстановлена численность в прежнем объеме".

"Администрация города разместила всех медиков в гостиницах "Горизонт" и "Меркурий", проживание и питание для врачей - бесплатное, обеспечивает муниципалитет", - сказал Шевкин. Он добавил, что в понедельник прибывших в Находку медиков обеспечат средствами связи.

В Приморье зарегистрировано 302 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 33 пациента, умерли трое.